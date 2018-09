ROMA – “La As Roma e Umberto Gandini comunicano di avere risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro”. Così, con una nota sul sito ufficiale, il club giallorosso comunica il divorzio con l’ad.

“La Roma – prosegue la nota – augura al dott. Gandini di poter ingaggiare al più presto nuove ed entusiasmanti sfide, ringraziandolo al contempo per l’impegno profuso e i risultati raggiunti”.

“Ho vissuto a Roma due stagioni molto coinvolgenti, nel corso delle quali ho visto il club crescere in campo e fuori”, le parole di Gandini.”Ringrazio Umberto (Gandini, ndr) per la dedizione e la professionalità messe al servizio del club in queste stagioni e gli auguro le migliori fortune per le sue prossime sfide”.

Così, con un messaggio apparso sul sito ufficiale della società, il presidente della Roma, James Pallotta, ha salutato l’ad Gandini, che in serata ha ufficialmente lasciato il club giallorosso.

