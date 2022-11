Una Rolls Royce Phantom per tutti i giocatori dell’Arabia Saudita dopo la vittoria sull’Argentina

Una Rolls Royce da mezzo milione di dollari per tutti i giocatori dell’Arabia Saudita come premio per la storica vittoria sull’Argentina nella gara d’esordio ai Mondiali 2022. È questo, secondo i media arabi, il regalo che il principe Mohammed bin Salman Al Saud ha voluto fare ai nazionali dopo l’incredibile trionfo sulla Seleccion.

Una Rolls Royce per tutti i giocatori dell’Arabia Saudita

L’auto in questione sarebbe una Phantom da circa 600 cavalli. Valore circa 400mila dollari. Facendo due conti si parla di un assegno da circa 13 milioni di dollari per soddisfare tutti e 26 i ragazzi del ct Renard. Un momento epocale che è stato celebrato in patria come mai prima d’ora e che ha esaltato gli animi di tutti i tifosi, capitanati in prima persona dal principe regnante, Mohammed bin Salman Al Saud pronto a regalare ancora gioie ai giocatori.

Oggi il match contro la Polonia

Ora all’Arabia Saudita servirà un’altra impresa contro la Polonia: il match è in programma oggi alle 14 e una vittoria contro Lewandowski e compagni potrebbe addirittura proiettare i Falchi Verdi direttamente agli ottavi di finale. Una qualificazione che potrebbe