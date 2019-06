Under 21, Di Biagio si dimette: “Non si parli di fallimento”

ROMA – Luigi Di Biagio, dopo essere stato eliminato al girone dell’Europeo Under 21, si è dimesso.

Il tecnico romano lascia la panchina dove è seduto dal 2013. Nei suoi 3 europei, L’Italia è stata eliminata due volte alla fase a gironi ed una volta in semifinale.

“Non si parli di fallimento- ha commentato Di Biagio in conferenza stampa- Il fallimento è quando si fanno zero punti e nessuno va in Nazionale Maggiore. Il lavoro fatto rimane ottimo”

“Avrei lasciato comunque – ha detto – non ero stimolato. Forse avrei lasciato uno spiraglio per le Olimpiadi”.

Fonte: Ansa.