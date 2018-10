Under 21, Italia-Belgio streaming e diretta tv: dove vederla, orario e data

ROMA – La Nazionale Italiana Under 21 di Calcio torna in campo per le amichevoli di preparazione al campionato europeo di categoria. Gigi Di Biagio ha deciso di convocare i seguenti calciatori per sfidare il Belgio, Nazionale ricca di giovani talenti.

I CONVOCATI – Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese). Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Riccardo Marchizza (Crotone), Gianluca Mancini (Atalanta), Luca Pellegrini (Roma); Arturo Calabresi (Bologna), Filippo Romagna (Cagliari).

Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma). Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Simone Edera (Torino), Andrea Favilli (Genoa), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).

L’Italia potrebbe scendere in campo con Audero tra i pali, Adjapong e Calabria terzini, Mancini e Calabresi al centro della difesa, Alessandro Murgia, Manuel Locatelli e Rolando Mandragora in mediana, tridente con Kean, Parigini e Orsolini. Di Biagio dovrebbe puntare forte su Kean e Calabresi, calciatori che sono al debutto con la maglia della Nazionale Under 21 di Calcio.

Italia Under 21-Belgio Under 21 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulla Rai, precisamente su Rai 2. Gara in diretta streaming sul sito ufficiale di Rai Sport, di Rai 2 e grazie a Rai Play attraverso pc, tablet e smartphone.

