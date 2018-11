FERRARA – Under 21, Italia-Inghilterra 1-2 gol: Solanke 8′ e 52′, Kean 42′.

L’Italia è partita bene e ha creato la prima occasione da gol al 3′ con uno spunto notevole del debuttante Castrovilli. Il calciatore in forza alla Cremonese, si è liberato sull’out di destra e ha crossato per Zaniolo. Il calciatore della Roma ha tirato di prima intenzione ma ha sparato alle stelle da ottima posizione sciupando una clamorosa ocasione da gol.

Gol mangiato, gol subito. La legge del calcio è stata implacabile con gli azzurri e all’8′ Sessegnon ha superato Romagna e ha crossato per Solanke che ha segnato di testa anche grazie a un liscio di Bastoni che non è riuscito a intercettare il pallone. Nessuna responsabilità per Audero.

La reazione degli azzurrini non si è fatta attendere. Al 14′ Kean è stato lanciato dallo scatenato Castrovilli ma ha stoppato male il pallone e ha permesso al portiere inglese di anticiparlo.

Al 29′, Zaniolo si è liberato molto bene dal limite dell’area di rigore dell’Inghilterra e ha calciato bene con il sinistro ma il portiere inglese ha deviato la sfera in calcio d’angolo. Al 42′, l’Italia ha trovato il meritato pareggio con Kean. L’attaccante della Juventus ha segnato di testa su cross di Parigini. Il primo tempo tra l’Italia e l’Inghilterra è terminato sul punteggio di uno a uno.

Al 52′, l’Inghilterra è tornata in vantaggio con una rete fotocopia rispetto a quella del primo tempo. Solanke ha realizzato la sua doppietta anticipando nuovamente un Bastoni in giornata no.

Al 66′, l’Italia ha sfiorato il pareggio con Mandragora. L’acquisto più costoso nella storia dell’Udinese ha sfiorato il gol direttamente su calcio di punizione ma il portiere inglese è stato bravissimo a respingere la conclusione angolatissima del centrocampista azzurro.

Il video con il capolavoro di Kean contro l’Inghilterra

Nel frattempo il nostro Moise #Kean ha messo a segno il gol del momentaneo 1-1 in #ItaliaInghilterra U21 pic.twitter.com/P7lzy6rZyN — ⚪ 44Ga77idErnes7o ⚫ (@44gattdernesto) 15 novembre 2018

