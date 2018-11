ROMA – Italia-Inghilterra (giovedì 15 novembre 2018 alle ore 18.30), come tutte le partite dell’Italia Under 21, è trasmessa in diretta esclusiva dalla Rai, precisamente da Rai 2 o in casi particolari da Rai Sport. Le partite della Nazionale Under 21 di Calcio sono trasmesse in diretta streaming su Rai Play o sui siti dei canali specifici attraverso table, pc e smartphone.

L’elenco dei calciatori convocati da Gigi Di Biagio

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alessandro Plizzari (Milan), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Milan), Moise Kean (Juventus), Antonino La Gumina (Empoli), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Daniele Verde (Real Valladolid), Luca Vido (Perugia).

Staff – Capo delegazione: Massimo Ambrosini: Allenatore: Luigi Di Biagio; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore della Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Segretario: Mauro Vladovich; Assistenti allenatore: Massimo Mutarelli e Carmine Nunziata; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match analyst: Filippo Lorenzon; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Fisioterapisti: Enzo Paolini, Alfonso Casano ed Emiliano Bozzetti; Osteopata: Andrea Galli; Nutrizionista: Cristian Petri.

Il calendario con gli impegni delle Nazionali Italiane durante la sosta del campionato

Nazionale U21

Amichevole

giovedì 15 novembre 2018

Ferrara

Italia-Inghilterra

Nazionale A

Nations League

sabato 17 novembre 2018

Milano

Italia-Portogallo

Nazionale U21

Amichevole

lunedì 19 novembre 2018

Reggio Emilia

Italia-Germania

Nazionale A

Amichevole

martedì 20 novembre 2018

Genk

Italia-Usa.

