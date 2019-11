FERRARA – L’Italia Under 21 ha battuto l’Islanda 3-0 (1-0) in una partita valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria, disputata a Ferrara. In gol Sottil nel primo tempo e doppietta di Cutrone nella ripresa. E’ la terza vittoria dell’Italia in quattro gare nel girone A, dove la squadra guidata da Paolo Nicolato, ancora imbattuta, occupa il secondo posto alle spalle dell’Irlanda, che ha tre punti e due partite giocate in più.

E’ stata la serata di Cutrone. Dopo un gol clamoroso sbagliato in avvio di gara, l’ex centravanti del Milan si è preso la scena con una doppietta da applausi. La prima rete, è stata da bomber da area di rigore, mentre nella seconda ha evidenziato ottime capacità tecniche visto che ha insaccato a fil di palo.

Per Cutrone questa doppietta è una bella iniezione di fiducia visto che la sua prima stagione in Inghilterra non è iniziata molto bene. Con i Wolves, Cutrone ha giocato 19 partite mettendo a segno appena due gol. Una media gol molto bassa rispetto a quella che aveva ai tempi del Milan. Evidentemente, l’aria italiana gli fa bene…

Si conferma l’ottimo periodo del calcio italiano. La Nazionale A si è qualificata ad Euro 2020 con due turni d’anticipo ed anche quella Under 21 ha ottime possibilità di trionfare nel suo girone di qualificazione. Finalmente il calcio italiano torna a sfornare giovani giocatori di ottimo livello (fonte Ansa).