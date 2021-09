Under 21 Italia-Lussemburgo dove vederla: orario, diretta tv e streaming, probabili formazioni

Italia-Lussemburgo, gara valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, è in programma oggi, 3 settembre, alle ore 17.30 allo stadio Castellani di Empoli e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Il cammino dell’Italia Under 21 per gli Europei

L’Italia Under 21 comincia la sua marcia di avvicinamento agli Europei di categoria con la gara contro il Lussemburgo in programma oggi pomeriggio, ore 17:30, presso lo stadio Castellani di Empoli. I ragazzi di Paolo Nicolato affronteranno questo primo appuntamento nell’intento di partire con il piede giusto e provare a staccare il “pass” per la manifestazione continentale quanto prima.

Le probabili formazioni di Italia-Lussemburgo

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Paletti, Pirola; Bellanova, Ricci, Tonali, Rovella, Calafiori; Piccoli, Yeboah.

LUSSEMBURGO (4-3-3): Martin; Bernardy, Olsen, Lati, Sacras; Ikene, Baiverlin, Monteiro de Oliveira; Turping, Curci, Bernard.

Dove vedere Italia-Lussemburgo in tv e streaming

La partita tra Italia e Lussemburgo inizia venerdì 3 settembre alle ore 17.30 e sarà trasmessa in chiaro dalla Rai: la partita sarà visibile in diretta tv su Rai 2 (anche in HD sul canale 502 del digitale terrestre e canale 102 di Tivùsat). In live streaming la partita sarà trasmessa sul servizio Rai Play (disponibile sul sito – www.raiplay.it – e sull’app dedicata). Il link al live streaming sarà disponibile anche sul sito di Raisport (www.raisport.rai.it).