Ungheria ferma Francia con l’italiano Marco Rossi, Orban “spara” sui migranti. La piccola Ungheria ferma la corazzata Francia a Euro 2020 (uno a uno, Fiola e Griezmann). Davanti a uno stadio realmente pieno (60mila a Budapest, no restrizioni) i magiari allenati dall’italiano Marco Rossi sono stati bravi come all’esordio, stavolta senza addormentarsi a dieci minuti dalla fine.

Spettacolo in campo e sulle tribune con i calciatori a cantare l’inno con il pubblico a fine partita. Esulta il diversamente democratico premier Orban. Una passerella per l’orgoglio nazionale.

Orban che continua a martellare per difendere la diversità ungherese, leggi chiusura a riccio contro migrazioni e diritti della persona.

Il premier conservatore ungherese Viktor Orban ha ribadito la sua aperta ostilità nei confronti del fenomeno migratorio, da lui definito un “male” che avviene a suo avviso non spontaneamente ma in maniera organizzata.

“Giovani in perfette condizioni fisiche marciano sulle nostre frontiere”

“Quando ai confini ungheresi arrivano decine di migliaia di persone, in massima parte giovani uomini che sono in perfette condizioni fisiche. E che incolonnati marciano verso la frontiera.

Se cerchiamo di fermarli ci vengono contro, allora non parliamo di immigrazione ma di violazione della sovranità nazionale. Tutto ciò va fermato”, ha detto Orban al settimanale cattolico croato ‘Voce del Concilio’.

“Enormi masse di musulmani nel continente europeo”

Nell’intervista, ripresa dai media serbi, il premier ungherese si dice convinto che tutto ciò sia organizzato con motivazioni politiche. Per far arrivare “enormi masse di musulmani nel continente europeo”.

“Ritengo che tutti quelli che non si difenderanno, tra 20 anni non riconosceranno più il loro Paese”. Orban sostiene poi che l’Ungheria paga un alto prezzo poiché va contro le correnti politiche europee dominanti, difende il modello di famiglia cristiana. E per il fatto che “la follia Lgbt non ha spazio in Ungheria”.