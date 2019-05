Union Berlino in Bundesliga per la prima volta nella sua storia, Stoccarda retrocesso

BERLINO – Risultato storico per l’Union Berlino. Lo 0-0 della gara di ritorno contro lo Stoccarda permette alla squadra della capitale tedesca di debuttare in Bundesliga, l’equivalente della nostra serie A, dopo l’unificazione delle due Germanie. Stagione flop per lo Stoccarda che torna nella seconda serie del calcio tedesco dopo due anni. La gara di andata, giocata a Stoccarda, era terminata sul risultato di due a due.

Union Berlino pronto al debutto in Bundesliga, Stoccarda retrocesso.

L’Union Berlino ha chiuso il campionato di Bundesliga 2, l’equivalente della nostra Serie B, al terzo posto in classifica. Mentre Colonia e Paderborn hanno conquistato la promozione diretta in Bundesliga, perché hanno chiuso al primo e al secondo posto, l’Union Berlino ha dovuto giocare il playoff contro lo Stoccarda, squadra che aveva chiuso la Bundesliga in zona retrocessione.

La squadra della capitale tedesca ha strappato due pareggi contro l’avversario di categoria superiore ed è stato promosso in Bundesliga per la regola dei gol segnati in trasferta in caso di parità tra andata e ritorno. L’U. Berlino ha pareggiato per due a due sul campo dello Stoccarda, poi è riuscito a chiudere la partita di ritorno sul risultato di zero a zero conquistando una meritata promozione in Bundesliga. Il prossimo, sarà il primo campionato dell’ U. Berlino in Serie A.