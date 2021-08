Us Open, Andy Murray (nella foto Ansa) sconfitto, attacca Tsitsipas: “Quelle lunghe pause in bagno, ho perso il rispetto per lui”

Us Open, Stefanos Tsitsipas vince il match ai danni del campione 2012 Andy Murray. Il britannico però non la prende bene ed attacca Tsitsipas che per l’ennesima volta durante la partita si è preso una pausa per andare alla toilette. Murray attacca: “Penso che sia un ottimo giocatore, ma ho perso il rispetto per lui”. E ancora: “Il fatto del giorno. Stefanos Tsitsipas impiega il doppio del tempo per andare in bagno rispetto a Jeff Bezos per andare nello spazio. È interessante”.

Us Open, Andy Murray contro Tsitsipas: “Ha abusato delle regole”

Andy Murray non riesce a digerire la sconfitta al primo turno degli Us Open contro il greco e su Twitter ironizza sulle pause prese dall’avversario durante il gioco, paragonandole al viaggio di andata e ritorno, durato circa dieci minuti, tra la Terra e lo spazio compiuto dal miliardario americano a luglio.

Ma già in conferenza stampa, subito dopo l’incontro, Murray aveva espresso tutta la sua amarezza: “Ha abusato di tutte le regole che permettono di spezzare il ritmo della partita. Non è un caso che si sia preso queste pause quando stavo per servire o quando lo mettevo in difficoltà, come sul suo servizio sullo 0-30, quando Stavo conducendo due set a uno”.

“Ho perso il rispetto per lui”

“Lui sa benissimo quello che ha fatto, ho perso ogni rispetto per lui” ha concluso Murray.

Aveva appena perso, dopo quasi cinque ore sul campo Arthur Ashe, con il punteggio di 2-6, 7-6 (9/7), 3-6, 6-3, 6-4. E mentre raccoglieva la proria roba urlava “è un fottuto scherzo!” Durante l’incontro, Tsitsipas si è preso diverse pause, per farsi curare l’arco del piede destro da un fisioterapista, per sostituire la racchetta o per andare in bagno e negli spogliatoi a cambiarsi alla fine del quarto set.

Un’assenza durata sette minuti. “Quando giochi una partita difficile come questa e ti fermi per sette o otto minuti, ti raffreddi. Puoi prepararti mentalmente quanto vuoi, ma il punto è che ti colpisce fisicamente. Ed è stato così per tutto il match – si è lamentato – Sono deluso perché penso che abbia influito sul risultato finale”, ha aggiunto Murray, che alla fine ha salutato a malapena l’avversario. “Se ha qualcosa da dirmi, dovremmo parlarne. Non credo di aver infranto nessuna regola – si è difeso in conferenza stampa Tsitsipas – Per quanto ne so, sono permesse due pause bagno in una partita di cinque set”.