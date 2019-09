Us Open, Berrettini da record: è il primo italiano ai quarti dal 1977

ROMA – Matteo Berrettini conquista per la prima volta i quarti di finale di uno Slam battendo 6-1, 6-4, 7-6 il russo Rublev ed entrando tra i migliori 8 degli US Open. Un’impresa che non riusciva al tennis italiano da ben 42 anni.

Sarà il francese Gael Monfils l’avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale dello Us Open. Berrettini è il primo italiano nei quarti dello Us Open dopo Corrado Barazzutti nel 1977. “Ci siamo abbracciati, era felicissimo per la mia vittoria” ha detto a SuperTennis. E promette: “Non voglio fermarmi qui”.

In conferenza stampa, Berrettini ha rivelato di essersi allenato la mattina prima del match sul Louis Armstrong. “E’ stato molto utile potermi riscaldare al mattino su questo campo. Pensate che appena arrivato alle 10 c’era la musica talmente alta che sembrava di stare ad un concerto, non riuscivo a sentire nemmeno il rumore della palla. Ma mi sono detto: ok Matteo, ti ci devi abituare.

Oltre al rumore c’era anche un’umidità incredibile durante il match, ero sudatissimo. Credo che il tetto influisca molto su questo aspetto” ha spiegato Berrettini che affronterà Gael Monfils. “L’ho visto giocare da quando ero molto giovane. E’ prima di tutto un atleta, poi un tennista”. (Fonte Ansa).