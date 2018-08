NEW YORK – Sorpresa alla prima giornata dello Us Open di tennis, quarto e ultimo slam della stagione. La romena Simona Halep, numero 1 al mondo, è stata battuta dalla estone Kaia Kanepi in un match che in qualche modo ha fatto la storia perché è la prima volta che una numero al mondo viene battuta all’esordio del torneo americano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Già l’anno scorso la Halep era inciampata al primo passo a New York, per mano di Maria Sharapova, ma allora non era la regina del ranking.

Una sorpresa in un certo senso è anche il successo, nel torneo maschile, dell’azzurro Paolo Lorenzi, che ha avuto la meglio in quattro set del britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale.

Avanza al secondo turno anche un altro azzurro, il secondo ad essere sceso in campo dei quattro previsti nella prima giornata, Lorenzo Sonego. Il torinese ha avuto la meglio in rimonta, in cinque set, sul lussemburghese Gilles Muller.

Positivo, tornando al torneo femminile, l’esordio di Camila Giorgi. L’unica italiana presente nel torneo è riuscita a imporsi senza fatica sulla giovanissima promessa statunitense Whitney Osuigwe, in gara con una wild card. La marchigiana troverà al secondo turno chi uscirà promossa da una sfida due ex campionesse dell’Us Open, Venus Williams e la russa Svetlana Kuznetsova.

Al secondo turno Lorenzi affronterà l’argentino Guido Pella, numero 66 del ranking mondiale, mentre per Sonego ci sarà il russo Karen Khachanov, numero 26 Atp. E’ passato al secondo turno anche lo svizzero Stan Wawrinka, vincitore nel 2016, che ha battuto in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 8 della classifica mondiale e del seeding.