PORTLAND (STATI UNITI) – Clamoroso al ‘Retro Gaming Expo’ di Portland, contro ogni pronostico, Joseph Saelee si è laureato campione del mondo di tetris ad appena 16 anni.

Sorpresa enorme perché il ragazzino ha battuto in finale il 7 volte campione del mondo di Tetris Jonas Neubauer.

Dopo un avvio nettamente favorevole a Jonas Neubauer, Joseph Saelee ha saputo valorizzare pezzi complicati e ha trovato gli incastri giusti per battere il 7 volte campione del mondo in carica. Una strategia perfetta che lo ha portato sul tetto del mondo. Per quanto tempo difenderà il titolo? L’età è dalla sua parte.

