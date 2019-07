ROMA – Valderrama così non lo avete mai visto. La leggenda del calcio colombiano, amato non solamente per la sua classe ma anche per la sua foltissima capigliatura riccia, ha sfoggiato un look mai visto per lo spot pubblicitario per Codere, multinazionale con base in Spagna che produce macchine e terminali per giocare nelle sale bingo e sale scommesse.

Valderrama ci scherza sù: “Tutta colpa di mia moglie…”.

Valderrama ha postato la foto su Instagram con il suo nuovo look. I ricci non ci sono più perché sono stati rimpiazzati da dei capelli lisci che hanno lasciato a bocca aperta i suoi fan.

Valderrama ci ha scherzato su dicendo che la “colpa” è di sua moglie Elvira Redondo: “Oggi, alla mia piccola Elvira Redondo, è venuto in mente di lavarmi i capelli”. La sua foto ha ricevuto più di 100mila like su Instagram e ha ricevuto moltissimi commenti. Riportiamo di seguito quelli più interessanti.

Mauro C. ha scritto: “Tutto bene? Comunque la leggenda resta sempre una leggenda”. La moglie Elvira Redondo ha scritto: “Ti amo amore mio”. Chiti ha scritto: “E’ semplicemente il migliore in tutto!”.

Rolando ha scritto: “Il Maestro è un esempio. E’ sempre di buon umore e ci regala post che sono unici!”. Andres C. ha scritto: “Capitano ma che ti succede? Comunque direi molto bene…”.

Palacio ha scritto: “Con questi capelli, sembri Mufasa del Re Leone”. Leonardo R. ha scritto: “Con questi capelli non ti puoi guardare ma ti vogliamo bene lo stesso e resti sempre il nostro idolo”.

Valderrama è uno dei calciatori più popolari nella storia del calcio colombiano. Come ha scritto anche nel suo profilo Instagram ufficiale, ha partecipato a ben tre Mondiali “Italia 1990”, “Usa 1994” e “Francia 1998”. Con la Nazionale Colombiana ha giocato complessivamente 111 partite mettendo a segno 11 gol. Con le squadre di club ha giocato 625 partite realizzando 62 gol.