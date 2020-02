VALENCIA (SPAGNA) – Il coronavirus non risparmia nemmeno il mondo del calcio. Dopo la positività di King Udoh, ex calciatore della Juventus che adesso gioca in Serie C con la Pianese, ecco quella di un giornalista spagnolo di 44 anni che è stato contagiato a Milano in occasione della partita di Champions League tra il Valencia e l’Atalanta. A riferirlo è il quotidiano spagnolo “AS”.

Lo stesso quotidiano ha riportato anche una nota del Valencia che si è detto pronto a tutto pur di salvaguardare la salute dei suoi calciatori e dei suoi tifosi. La partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta potrebbe essere disputata a porte chiuse (come Inter-Ludogorets di Europa League).

Atalanta-Valencia 4-1, il tabellino della partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara (30′ st Zapata); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (36′ st Malinovskyi), Pasalic (47′ st Tameze); Ilicic. A disp.: Sportiello, Djimsiti, Muriel, Castagne. All.: Gasperini.

VALENCIA (4-4-1-1): Doménech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayá; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Gonçalo Guedes (19′ st Cheryshev), Maxi Gomez (28′ st Gameiro). A disp.: Cillessen, Thierry, Costa, Sobrino, Gutierrez. All.: Celades

ARBITRO: Oliver (Inghilterra).

MARCATORI: 16′ pt Hateboer (A), 42′ pt Ilicic (A), 12′ st Freuler (A), 17′ st Hateboer (A), 21′ st Cheryshev (V)

NOTE: Ammoniti: Hateboer (A). Recupero: 1′ pt, 4′ st.