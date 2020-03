VALENCIA (SPAGNA) – Ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Valencia-Atalanta 1-2 (andata 1-4), gol: Ilicic su rigore al 2′, Gameiro al 21′, Ilicic su rigore al 42′.

Il Valencia ha sfidato l’Atalanta con Cillessen; Wass, Diakhaby, Coquelin, Gayà; Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Rodrigo Moreno, Gameiro. All. Celades

L’Atalanta ha risposto agli spagnoli con Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

Nel riscaldamento, si è fatto male il portiere titolare Gollini, al suo posto ha giocato l’esperto Sportiello. L’Atalanta è passata in vantaggio al primo affondo grazie ad una giocata straordinaria di Ilicic. L’attaccante sloveno ha dribblato tre avversari ed è stato steso in area da Diakhaby. Dagli undici metri, ha segnato lo stesso Ilicic con una conclusione centrale che ha sorpreso Cillessen.

Pareggio del Valencia al 21′. Palomino entra in scivolata per rubare palla a Gameiro ma va ad ostacolare il suo portiere Sportiello e permette al centravanti francese di segnare a porta vuota la rete dell’uno a uno. Al 34′, il tiro a botta sicura di Rodrigo è stato deviato in calcio d’angolo da Caldara.

Al 41′, è stato assegnato un secondo rigore all’Atalanta per un fallo di mano di Diakhaby nella sua area. Ilicic ha spiazzato il portiere e ha segnato il gol della doppietta. Il primo tempo è terminato sul risultato di due a uno per l’Atalanta con doppietta dal dischetto di Ilicic.