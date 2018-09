Valencia-Juventus si sfideranno mercoledì 19 settembre alle ore 21:00 per la prima giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Valencia-Juventus sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili.

I precedenti tra Valencia e Juventus

Prima inedita per la formazione bianconera contro il Valencia. Mai nella loro storia gli spagnoli e la Vecchia Signora hanno avuto occasione di scontrarsi in gare ufficiali. In negativo, però, il bilancio della Juventus contro le squadre spagnole: 18 vittorie, 15 pareggi e ben 24 sconfitte.

Il calendario della Juventus in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Mercoledì 19 settembre ore 21.00 – Valencia-Juventus;

Seconda giornata, Martedì 2 ottobre ore 18.55 – Juventus-Young Boys;

Terza giornata, Martedì 23 ottobre ore 21.00 – Manchester United-Juventus;

Quarta giornata, Mercoledì 7 novembre ore 21.00 – Juventus-Manchester United;

Quinta giornata, Martedì 27 novembre ore 21.00 – Juventus-Valencia;

Sesta giornata – Mercoledì 12 dicembre ore 21.00 – Young Boys-Juventus.

Saranno due le partite della Juventus trasmesse in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky, nella fase a gironi della Champions League: Juventus-Manchester United (quarta giornata) e Young Boys-Juventus (sesta giornata). Entrambe le partite si potranno guardare live on line e gratis sul sito RaiPlay.