RIMINI – Valentino Rossi ha voluto complimentarsi con il Rimini Calcio per la promozione in Serie C.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

Come scrive riminitoday.it, sabato mattina al “Romeo Neri” mentre i calciatori del Rimini erano impegnati nella seduta di rifinitura in vista del match di Sansepolcro, è arrivata la maglia del “Valentino Rossi official fan club”, autografata proprio dal “Dottore” che con il suo “Grande Rimini” ha voluto complimentarsi con i biancorossi per la vittoria del campionato e il ritorno tra i professionisti.“