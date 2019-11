AMSTERDAM (OLANDA) – Brutta gaffe di Marco Van Basten. L’ex fuoriclasse del Milan è stato protagonista, suo malgrado, di un fuorionda nazista che ha fatto il giro dei social network. Pensando di non essere ascoltato, Van Basten ha esclamato “Sieg Heil” per prendere in giro il tedesco di Hans Krasy, giornalista di Fox Sports, che stava intervistando l’allenatore tedesco dell’Heracles Almelo, club olandese che aveva appena perso nettamente contro l’Ajax.

A farlo sapere, è lo stesso Marco Van Basten: “Mi scuso per aver detto “Sieg Heil”. Non avevo cattive intenzioni, volevo solamente ridicolizzare il tedesco di Hans Krasy”. “Sieg Heil” e “Heil Hitler” sono stati i saluti maggiormente utilizzati durante gli anni del regime nazista.

Si tratta di frasi illegali in Germania, chi le pronuncia è sanzionabile con una multa superiore ai tremila euro. Il video da YouTube con il fuorionda nazista di Marco Van Basten: “Sieg Heil”.