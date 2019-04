VAR, gli arbitri ammettono 18 errori in questa stagione

ROMA – Il designatore Nicola Rizzoli in un incontro in Lega tra arbitri, allenatori e capitani ha elencato tutti i numeri del VAR: nelle prime 30 giornate della stagione 2018/19, esclusa l’ultima, gli errori sono stati 18. Errori, dice Rizzoli, in calo rispetto alla scorsa stagione (0,91% rispetto all’1,02%). Tra gli errori il designatore segnala otto rigori, una decisione senza rispettare il protocollo, cinque falli di mano e un fuorigioco.

Questi, in sintesi, sono tutti numeri della stagione in corso: 313 partite in stagione (299 in campionato, 14 in Coppa Italia), 1984 episodi controllati, 121 interventi al Var, 92 On Field Review, 60 correzioni, 32 conferme, 29 annullamenti, 89 interventi per correggere una decisione, 98 correzioni col Var e, in totale, 18 gli errori. ​

“Possiamo sbagliare – ha detto Rizzoli – è normale, la perfezione è impossibile. Ma – ribadisco – abbiamo le idee chiare”.

Rizzoli ha poi ammesso l’errore di Michael Fabbri in Juventus-Milan: “Il fallo di mano di Alex Sandro era da rigore”.

“Fermare Fabbri? Le persone che metto in campo – spiega il designatore – devono essere in forma prima di tutto e nelle condizioni migliori di poter fare il loro meglio. Non ci sono stop o cose precise. Ha un’ottima professionalità, buone capacità e ottime potenzialità, deve crescere come tanti altri, stiamo facendo un percorso generale di crescita per un ricambio generazionale. Nel giro di un paio d’anni perdiamo arbitri di calibro e internazionali con oltre 1500 partite. Dobbiamo far fare esperienza ai giovani, nel tempo la forza di un arbitro passa attraverso questi errori, fortifica e dà più serenità, lo posso dire io per esperienza. Fabbri sente tutta la stima che l’AIA ha nei suoi confronti, è una persona che ha bisogno di maturare come tanti altri”.