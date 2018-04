ROMA – Scherzi da Var, è proprio il caso di dirlo.

Davvero singolare quanto accaduto nel posticipo della 30/a giornata della Bundesliga, vinto dal Magonza sul Friburgo per 2-0 e che metteva in palio preziosissimi punti-salvezza. Il rigore che ha permesso ai padroni di casa di sbloccare il risultato in apertura di ripresa, e realizzato da Pablo de Blasis (che poi avrebbe raddoppiato), è stato concesso quando le squadre erano già tornate già negli spogliatoi per godersi il riposo.

L’attenzione dell’arbitro Guido Winkmann è stata richiamata da Colonia, direttamente dagli addetti alla regia della moviola della Bundesliga, che hanno individuato un fallo di mani di Kempf nell’area del Friburgo. E così, mentre gli idranti stavano bagnando l’erba del campo, l’arbitro ha richiamato tutti i giocatori e ordinato l’esecuzione del calcio di rigore che De Blasis ha realizzato.

Gli ospiti hanno a lungo protestato e in particolare l’allenatore Christian Streich, apparso inviperito: in un primo momento, il tecnico aveva ordinato ai ‘suoi’ di “non rientrare in campo”. Il rigore è stato calciato dopo che la situazione si è un po’ calmata e il portiere del Friburgo, Alexander Schwolow, si è potuto schierare fra i pali.

Polemico il ds della squadra ospite. “Abbiamo pensato che, quando l’arbitro fischia, il primo tempo è finito – le parole di Jochen Saier, a Eurosport -. Non era il caso di inscenare questa pantomima, che accettiamo a malincuore. Stanno accadendo cose davvero strane. Purtroppo ci riguardano”.