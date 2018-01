LONDRA (INGHILTERRA) – Mentre in Italia il VAR è sotto accusa per l’enorme numero di errori commessi dagli arbitri, in Inghilterra è arrivata la decisione di introdurla in tutte le competizioni. La sua prima applicazione si è avuta nella Carabao Cup, la Coppa di Lega.

Ma non è tutto. In Inghilterra hanno deciso di “esagerare”. Le immagini visualizzate dall’arbitro saranno disponibili anche per i tifosi allo stadio, nei maxi schermi, e per coloro i quali vedranno la partita dalla televisione.

Come aggiunge Il Corriere dello Sport, per gli spettatori di Sky Sport sarà addirittura possibile ascoltare l’audio del confronto fra l’arbitro in campo e i suoi assistenti al video.

Una vera e propria rivoluzione pensata per risolvere la confusione nata attorno al VAR dopo il concitato finale del match di andata quando l’arbitro non concesse un rigore ai Blues dopo un contatto in area fra Fabregas e Welbeck.