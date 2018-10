ROMA – La Roma prima di tutto. Antonello Venditti ha i colori giallorossi nel cuore così mentre la squadra allenata da Eusebio Di Francesco era in campo contro l’Empoli, il cantautore aveva un concerto per i suoi manager.

Antonello Venditti non ha voluto rinunciare né al concerto, né alla partita della Roma quindi mentre cantava “Notte prima degli esami”, guardava la partita della “Magica” sul telefonino. Un vero tifoso.

