ROMA – “Non la sa manco lui, la sappiamo meglio io te” dice Max Giusti mentre sta girando un video durante la festa di Natale della Roma. E la battuta è rivolta verso Antonello Venditti.

Infatti il cantautore romano, autore dell’inno giallorosso, ha sbagliato le parole mentre intona “Roma, Roma, Roma”: “Rossa come er sole, gialla come il core mio”, dice Venditti. Un’inversione tra “rossa” e “gialla” che gli è costata non poche critiche sui social.