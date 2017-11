ROMA – Gian Piero Ventura potrebbe approdare in Inghilterra dopo il disastro con l’Italia. L’ex allenatore della nazionale italiana sarebbe vicino al Watford, squadra che milita nella Premier League inglese e già allenata da Walter Mazzarri.

Il club è di proprietà della famiglia Pozzo, in Italia titolari dell’Udinese. Potrebbe essere la prima esperienza in campo internazionale per Ventura, anche se al momento non c’è nulla di certo dato che alla guida della squadra rimane Marco Silva, il quale però sarebbe in contatto con l’Everton, attualmente in crisi di risultati.

Resta da capire se Ventura sia pronto a tornare in panchina fin da subito o preferisca staccare la spina in quel di Bari prima di rientrare nel giro.