ROMA – La moglie di Rui Patricio: "Sesso vietato ai calciatori? Allora fate da soli". La moglie del portiere della nazionale portoghese, sessuologa e psicologa, ha dato un consiglio ai calciatori impegnati al Mondiale in Russia: "I calciatori non devono astenersi dall'avere rapporti sessuali prima delle partite, anzi".

Rui Patricio disputerà il Mondiale e durante queste competizioni si sa che i calciatori difficilmente possono avere contatti con mogli e compagne ma la consorte del numero uno del Portogallo Vera Ribeiro, ha voluto dare un consiglio prezioso a tutti i giocatori. Ai microfoni di Dr Saude, trasmissione portoghese, ha sentenziato: “I calciatori non devono astenersi dall’avere rapporti sessuali prima delle partite, anzi. Però è ovvio che in questo caso ci saranno meno possibilità di contatto con le famiglie, dato che i mondiali si terranno in Russia”.

Il consiglio di Vera, allora, è quello di usare la masturbazione come metodo per ridurre lo stress e produrre ormoni dato che ha gli stessi effetti benefici del sesso. Secondo la moglie del portiere del Portogallo, infatti, i calciatori dovrebbero avere una vita sessuale attiva durante tornei duri e impegnativi come i Mondiali per tenere a bada i livelli di ansia.