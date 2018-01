NAPOLI – Simone Verdi rifiuta il Napoli e spiega di aver anche chiamato Maurizio Sarri:

“Non è stato un no al Napoli – ha detto, intervistato da Sky Sport – Fin da giugno avevo detto che non avrei lasciato Bologna a gennaio. Voglio concludere il mio progetto di crescita a Bologna. Ringrazio il Napoli per l’offerta importante e i tifosi per il calore che mi hanno trasmesso, ma in questo momento non avevo intenzione di interrompere il mio progetto di crescita. Ci sono stati momenti nei quali ho tentennato, ma ho scelto con molta serenità di restare a Bologna. Ho parlato con Sarri ma gli ho detto ieri che non me la sentivo di lasciare Bologna. Non ho ricevuto pressioni da parte della società per accettare l’offerta. La scelta è stata mia”.