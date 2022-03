Veretout e la festa con la moglie positiva diventa un caso: lei si giustifica, ira dei tifosi

Jordan Veretout finisce al centro di una polemica. A scatenarla è stata la moglie del centrocampista francese, che sabato ha prima annunciato via social la sua positività al Covid, poi ha postato le immagini di una festa a Monte Carlo in compagnia di amici e parenti. Le reazioni di molti tifosi della Roma non si sono fatte attendere e alcune sono anche state rese pubbliche dalla stessa compagna di Veretout, che ha mostrato nelle storie di Instagram alcuni messaggi ricevuti accompagnate da cuoricini e dalla canzone “Ti amo” di Umberto Tozzi.

Veretout, festa di compleanno con la moglie positiva

La moglie di Veretout, in dolce attesa, ha pubblicato una serie di storie in cui ha documentato la sua giornata: “Brividi e mal di testa totale, ma devo resistere”, ha scritto, prima di concedersi un trattamento con parrucchiere a domicilio e di spiegare in una serie di video che tutti gli invitati erano a conoscenza della sua positività e che erano già stati in contatto con lei nei giorni e nelle ore precedenti. Nelle storie della festa non compare mai Veretout ma, come testimoniano altri scatti dei giorni precedenti, con tutta probabilità ha partecipato anche lui al party. Oggi è in programma la ripresa degli allenamenti a Trigoria, dopo che Mourinho aveva concesso cinque giorni di vacanza a chi non aveva impegni con la propria nazionale.

La versione della moglie di Veretout

La moglie del calciatore, raggiunta telefonicamente dal sito FirenzeViola.it, ha voluto dare la sua versione dei fatti. “Eravamo a Monte Carlo da qualche giorno con tutti gli invitati venuti da tutta la Francia e chi doveva lavorare all’evento. Sabato sono risultata positiva al Covid, così come un’altra persona, ma ormai eravamo già tutti insieme. Ho lasciato a tutti la scelta di andare via e rinunciare ma tutti sono voluti restare e lavorare alla festa che non hanno voluto annullassi. Stiamo bene, Jordan è negativo e domani (oggi, ndr) tornerà ad allenarsi. Anche io e le bambine dovremo rientrare ma ovviamente affitterò una macchina ad hoc”.