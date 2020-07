Un pareggio che non fa male per l’Atalanta. I bergamaschi vengono fermati dal Verona sul risultato di 1 a 1 ma agganciano l’Inter al secondo posto in classifica.

Certo con il pari di Verona, l’Atalanta potrebbe essere superata di nuovo in caso di risultato positivo dell’Inter sul campo della Roma ma per oggi può godersi la seconda posizione in classifica.

A Verona, l’Atalanta non ha giocato una grande partita. I bergamaschi hanno trovato una squadra come lei, che gioca sempre a cento all’ora. Quindi la squadra di Gasperini non ha potuto vincere la partita sulla corsa come fa di solito.

Inoltre, anche a livello tattico, l’Atalanta non ha trovato grandi soluzioni perché Juric conosce perfettamente Gasperini visto che è stato un suo ‘allievo’ ai tempi del Genoa.

Poi vincere a Verona non è facile per nessuno visto che su questo campo ha perso la Juventus e l’Inter non è andato oltre al pareggio. Grazie a questo pareggio, i veneti hanno riscattato la sconfitta dello Stadio Olimpico contro la Roma.

In ogni caso, sarà difficile vedere un Verona in Europa perché Roma, Napoli e Milan hanno accumulato un bel vantaggio in termini di punti e non mancano molte gare al termine del campionato.

L’Atalanta ha provato a vincere con un gol di Zapata ma alla fine ha dovuto arrendersi al tap in, da due passi, dell’ex Pessina (che aveva segnato anche contro la Roma).