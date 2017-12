Verona-Milan diretta, formazioni ufficiali dalle 12.15 (Serie A)

VERONA – Verona-Milan alle 12.30.Probabili formazioni di Verona-Milan. Verona (4-4-2): 1 Nicolas, 26 Caceres, 28 Ferrari, 12 Caracciolo, 69 Souprayen, 2 Romulo, 5 B. Zuculini, 77 Buchel, 7 Verde, 10 Cerci, 11 Pazzini. (17 Silvestri, 22 Coppola, 75 Heurtaux, 37 Bearzotti, 97 Felicioli, 14 F. Zuculini, 8 Fossati, 24 Bessa, 23 Calvano, 27 Valoti, 21 Lee, 9 Kean. All: Pecchia Squalificati: nessuno. Diffidati: Buchel Indisponibili: Bianchetti, Zaccagni, Fares

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 11 Borini (90 A. Donnarumma, 75 Guarnone, 2 Calabria, 22 Musacchio, 17 Zapata, 29 Paletta, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 21 Biglia, 10 Calhanoglu, 63 Cutrone, 9 Silva). Squalificati: nessuno. Diffidati: Romagnoli. Indisponibili: Conti, Mauri, Storari. Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 5,25; 4,25; 1,60.

Se potesse impacchettarla, Rino Gattuso regalerebbe una buona dose di serenità al Milan, che compie 118 anni di storia alla vigilia della trasferta sul campo ostico di Verona, con alle spalle mesi tormentati.

“Auguro al Milan di riuscire a lavorare con grandissima tranquillità, che non si parli più dei problemi di Gigio Donnarumma e della Uefa, ma di una squadra che lotta per qualcosa di importante”, è l’auspicio dell’ex mediano, che nelle prime due settimane da allenatore rossonero ha dovuto fare i conti con l’ennesimo caos legato al portiere e con le incertezze societarie evidenziate dalla bocciatura del Voluntary Agreement.

Con il rifinanziamento del debito ancora in bilico e le sanzioni della Uefa in arrivo in primavera con il Settlement Agreement, le questioni societarie saranno a lungo d’attualità. E si profila incerto l’epilogo della vicenda Donnarumma, con sullo sfondo le tensioni fra Mirabelli e Raiola, nonché fra la famiglia del portiere e l’agente, in attesa che il giocatore si esprima chiaramente sulle proprie ambizioni.

Settimo allenatore rossonero dal 2014, Gattuso rischia di festeggiare i 40 anni il 9 gennaio con qualche capello bianco in più. “È un’esperienza molto, molto faticosa ma Fassone e Mirabelli sono fondamentali – ha raccontato l’ex mediano -. Tante problematiche in questo momento le deve mettere a posto Fassone che è l’ad, Mirabelli ha i suoi problemi, ma io mi sento tranquillo, perché sento grande appoggio da queste due persone”. L’aspetto più impegnativo è preparare le partite “contro colleghi molto più bravi” e farsi intervistare dopo. Gattuso si “diverte come un bambino” invece negli allenamenti, in cui strizza i giocatori, cercando di trasmettere il dna del Milan di un tempo a una squadra fin qui senz’anima né gioco.

“Si vede se uno ci mette veemenza o sta in campo a perdere tempo”, ha detto Gattuso, uno che consente ai giocatori di sgarrare una, due volte, ma alla terza “non fatemi dire cosa faccio…”. Intanto ha impostato la svolta tattica, varando la difesa a 4 parlando dopo la figuraccia di Rijeka “con 4-5 giocatori”, fra cui sicuramente Bonucci, citato come un esempio.

“È un martello, ha la faccia d’angelo ma lavora in modo incredibile, è uno spettacolo vederlo”, ha sottolineato l’allenatore, convinto di poter contare su uno dei giocatori fin qui più deludenti, Calhanoglu: “Pochi tirano come lui, deve solo crescere fisicamente”.

E’ invece in grande forma Cutrone, e lo ha dimostrato anche mercoledì in coppa Italia, sempre contro l’Hellas. “Questa partita sarà completamente diversa – avverte Gattuso -. La storia dice che il Bentegodi è un campo maledetto, su cui il Milan fa una fatica pazzesca”.

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal