Verona-Roma, Dzeko titolare? Fonseca lo convoca aspettando Milik

Ricomincia il campionato e la Roma deve ancora risolvere la questione Dzeko. Il bosniaco domani giocherà la sua ultima partita in giallorosso sul campo del Verona.

Il centravanti bosniaco, a meno di colpi di scena clamorosi, scenderà in campo al Bentegodi per giocare la sua ultima partita in giallorosso.

Milik infatti, che sarà il nuovo attaccante della Roma, ancora non è stato ufficializzato e così quel “9” lo vestirà ancora Dzeko.

A confermare tutto ciò è stato Paulo Fonseca nella conferenza stampa di vigilia.

“Dzeko sta qui con noi, domani sarà della partita. Non ha senso parlare di questo cambio” ha risposto il tecnico giallorosso a chi gli chiedeva della partenza del bosniaco.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca per Milik e poi la Roma potrà dare il via libera a Dzeko per accasarsi alla Juventus.

“Smalling torna da noi”

Fonseca ha anche parlato di calciomercato e del nuovo acquisto, proprio preso dai prossimi rivali in campionato, Kumbulla.

“Kumbulla è arrivato ieri ma molto probabilmente non giocherà perché non ha avuto tempo di allenarsi con noi”.

Su Smalling, il tecnico portoghese, appare molto fiducioso: “Stiamo lavorando per avere il giocatore, lui ha voglia di tornare. Nei prossimi giorni sono fiducioso che tornerà”. (fonte LAROMA24.IT)