Marco Verratti fotografato da Chi con showgirl francese. Dagospia: “Separazione in vista con la moglie”.

PARIGI – Marco Verratti, calciatore del Psg e della Nazionale Italiana di calcio, è finito al centro del gossip. “Chi” lo ha beccato insieme ad una nota showgirl francese e questo fatto lo avrebbe fatto arrivare ad una rottura con la moglie. Stando a quanto scritto da Dagospia, Verratti avrebbe ricevuto una lettera di richiesta di divorzio da parte della moglie. Sempre stando a quanto scritto da Dagospia, Verratti e la moglie avrebbero smesso di vivere insieme, lui sarebbe rimasto nella casa al Trocadero mentre lei si sarebbe spostata di pochi isolati. La moglie avrebbe fatto questa scelta per non complicare la vita ai loro due figli.

Marco Verratti ha segnato due gol nelle ultime quattro partite tra Psg e Nazionale.

Questi presunti problemi privati, non stanno condizionando le prestazioni in campo di Marco Verratti che si sta esprimendo su livelli altissimi sia con il Paris Saint Germain che con la maglia della Nazionale Italiana di Calcio.

Nelle ultime quattro partite, Verratti è stato tra i migliori in campo e ha segnato addirittura due gol, una vera rarità per uno che ha realizzato pochissime reti in carriera. Verratti è andato in gol contro il Nantes, in Coppa di Francia, e contro il Liechtenstein, in una partita di qualificazione al prossimo Europeo di calcio.

Fonti: Chi e Dagospia.