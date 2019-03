PARMA – Finalmente uno show di Marco Verratti in Nazionale. La prestazione del centrocampista è stata accolta con entusiasmo dai tifosi azzurri sui social network. Twitter, Facebook e Instagram sono diventati dei “bar virtuali” dove i tifosi commentato le partite in tempo reale con post, foto e video. I dribbling di Marco Verratti ed il gol capolavoro del momentaneo 2-0 contro il Liechtenstein, ai tifosi hanno ricordato le giocate di Lionel Messi con la maglia del Barcellona.

Verratti, numeri alla Messi in Italia-Liechtenstein

Effettivamente le somiglianze non mancano ma va sempre ricordato il livello modesto dell’avversario di turno. Nella conferenza stampa dopo il successo della Nazionale Italiana sul Liechtenstein, Roberto Mancini ha esaltato la prestazione del centrocampista del Paris Saint Germaina: “Bene il centrocampo, sono rimasto soddisfatto sia della prestazione contro la Finlandia che di quella odierna contro il Liechtenstein. Ripeto quello che ho sempre detto, ritengo Marco Verratti un calciatore di qualità superiore alla media. Per questa ragione gli ho dato sempre fiducia”. Marco Verratti non è di certo un goleador, con quello segnato al Liechtenstein è salito a due gol in Nazionale. Il primo lo segnò nel 2013 contro l’Olanda.