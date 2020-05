LONDRA (INGHILTERRA) – Gianluca Vialli è tornato a parlare della sua battaglia contro il cancro nel corso di una intervista al Times.

Le dichiarazioni dell’ex attaccante della Sampdoria sono riportate da corriere.it in un articolo a firma di Simona Marchetti.

“Fisicamente sto bene e sto riacquistando i muscoli – ha detto al Times il 55enne ex campione della Sampdoria, che a causa della malattia ha perso quasi 16 kg –.

Ma sono ancora molto spaventato e preoccupato.

Ogni volta che mi sveglio o che vado a letto con un po’ di mal di pancia o di mal di testa o con qualche linea di febbre, penso subito “oddio, è tornato”.

Credo ci vorrà tanto tempo prima che riesca a sbarazzarmi di questa sensazione.

Perché sei fragile e non lo puoi sapere fino a quando non passano alcuni anni senza avere problemi.

Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare.

Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, se puoi – ha continuato Vialli – ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere.

Nessuno vuole una cosa del genere – ha concluso infatti l’ex Nazionale azzurro nell’intervista, ripresa anche dal Sun -.

Ma quando ti capita, devi vederlo come un’opportunità per conoscerti meglio, per capire come sei stato, come sei e come sarai.

Ho scoperto la meditazione, che non conoscevo, e vorrei aver iniziato a praticarla quando giocavo o, meglio ancora, quando allenavo”.