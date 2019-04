MILANO – A poche ore da Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, torna d’attualità il caso San Siro. Lo stadio di Milano è sicuro oppure no? Inter e Milan prendono posizione rassicurando i tifosi. “Le vibrazioni registrate il 7 aprile durante Inter-Atalanta in un settore del terzo anello di San Siro non fanno diminuire la sicurezza dello stadio, come evidenzia un’analisi disposta immediatamente dal Comune di Milano”.

Inter e Milan prendono posizione con una nota all’Ansa “per fare chiarezza” sullo stato di mantenimento dell’impianto dopo le notizie dei giorni scorsi.

Vibrazioni a San Siro, lo stadio è sicuro secondo Milan e Inter.

Le verifiche messe in atto da Inter e Milan sullo stadio di San Siro rientrano “nel costante monitoraggio” a cui l’impianto è sottoposto a cura del Politecnico di Milano, fanno sapere i due club milanesi nella nota congiunta all’ANSA.

Dopo il fenomeno di vibrazione “rilevato il 7 aprile in un settore specifico del terzo anello, superiore ai normali parametri”, ricordano i due club, “sono state attivate da parte del Comune di Milano (proprietario dell’impianto) le procedure necessarie, verificandone entità, dinamica e possibili impatti.

Anche sulla base dei risultati dell’analisi condotta dall’esperto strutturista, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha confermato la presenza delle condizioni di agibilità dello stadio contestualmente adottando talune misure di gestione operativa del pubblico destinato al terzo anello tali da non interferire comunque con la complessiva fruibilità dei servizi dell’impianto”.

Fonte: Ansa.