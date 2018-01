MANCHESTER (INGHILTERRA) – Il campione ha fatto breccia nel suo cuore. Victoria Lopyreva, madrina della Coppa del Mondo in Russia del 2018, va pazza per Henrikh Mkhitaryan, stella del Manchester United che è in procinto di passare all‘Arsenal in questa finestra di calciomercato.

Victoria Lopyreva è andata a visitare il centro sportivo del Manchester United e ha girato per la città in compagnia di Henrikh Mkhitaryan. Nell’epoca dei social network, le foto sono state postate su Instagram.

Le foto da Instagram.