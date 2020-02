NAPOLI – Arturo Vidal è finito nel mirino dei tifosi del Napoli ma anche di quelli dell’Inter ed è stato letteralmente idolatrato sui social network dai suoi vecchi tifosi della Juventus. Perché tutto questo? Perché al momento dell’espulsione in Napoli-Barcellona, è uscito dal campo sfidando con lo sguardo i tifosi campani e gridando: “Forza Juventus”. Per ricordare la rivalità che intercorreva tra la sua Juventus ed il Napoli quando Vidal giocava in Italia.

Insomma, il centrocampista cileno è rimasto legato alla sua vecchia squadra ma con questo gesto si è praticamente giocato l’approdo all’Inter. Antonio Conte ha fatto di tutto per acquistarlo a gennaio ma adesso sarà difficile renderlo nuovamente appetibile agli occhi dei tifosi nerazzurri dopo la sua manifestazione di affetto nei confronti della Juventus.

Napoli-Barcellona 1-1, il tabellino della partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Espulso Vidal.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme (34′ st Allan), Zielinski; Callejòn (29′ st Politano), Mertens (9′ st Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Hysaj, Elmas. Allenatore: Gattuso

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué (48′ st Lenglet), Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Rakitic (11′ st Arthur); Vidal; Griezmann (43′ st Ansu Fati), Messi. A disposizione: Neto, Puig, Araujo, Akieme. Allenatore: Setièn

ARBITRO: Brych (Ger)

MARCATORI: 30′ pt Mertens (N), 12′ st Griezmann (B)

NOTE: Espulso Vidal (B) per doppia ammonizione al 44′ st. Ammoniti: Insigne, Mario Rui (N); Busquets, Messi, Griezmann (B). Recupero: 1′ e 5′.