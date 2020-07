“Vidal ubriaco”, il calciatore sotto accusa per video pubblicato su Instagram (foto archivio Ansa)

Bufera social su Vidal per un video pubblicato nelle sue storie di Instagram. Secondo i tifosi che lo criticano, il calciatore cileno sarebbe ubriaco.

Arturo Vidal ha pubblicato una diretta nelle sue storie di Instagram che ha fatto discutere sui social network. Secondo i tifosi che si sono scagliati contro di lui, in questo filmato il calciatore cileno sarebbe ubriaco perché farfuglierebbe frasi sconnesse.

Il calciatore cileno ha rispedito queste accuse al mittente e si è presentato regolarmente all’allenamento odierno del Barcellona dimostrando di essere in una buona condizione di forma.

Ma il suo futuro in Spagna resta in bilico e l’Inter di Conte resta in agguato perché il calciatore cileno interessa ai nerazzurri da molto tempo.

Vidal è in cima alla lista di calciomercato dell’Inter con Edin Dzeko. Conte vuole questi calciatori dallo scorso anno ma non è ancora riuscito ad ottenerli.

In realtà non sono in cima a questa lista di calciomercato perché l’obiettivo numero uno, che però al momento è ‘segreto’, è Lionel Messi.

Ma Vidal cosa vuole fare? A Barcellona si trova molto bene ma allo stesso tempo pretende un ruolo da protagonista.

I blaugrana non gli danno garanzie da questo punto di vista quindi Vidal gradirebbe, e nemmeno poco, un trasferimento a Milano per tornare ad essere allenato dal suo vecchio maestro Antonio Conte.

Comunque, ecco il video YouTube che mostrerebbe Arturo Vidal ubriaco.