MILANO – Antonio Conte è stato intercettato stamattina sotto la sede dell’Inter da un giornalista di BeIN Sports al quale ha dichiarato: “Contatti con i nerazzurri? No comment“.Poco dopo, Antonio Conte è stato beccato a Via Monte Napoleone, nel centro di Milano, ma anche in questa circostanza si è rifiutato di parlare di un suo possibile approdo all’Inter. In attesa di sapere se l’Inter passerà o meno il turno di Coppa Italia, Marotta sembra essersi convinto del fatto che solamente con Conte i nerazzurri potrebbero alzare l’asticella e trasformarsi in un club vincente.

Conte ha preso una Juve che non vinceva da anni ed è riuscito a farla tornare sulla cima più alta d’Italia. Marotta vorrebbe riproporre questo tipo di progetto all’Inter e Antonio Conte non direbbe di no al suo vecchio dirigente ai tempi della Juventus.

Antonio Conte-Inter, la notizia sui social