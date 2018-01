MELBOURNE (AUSTRALIA) – Prosegue spedito il cammino di Rafael Nadal agli Australian Open: lo spagnolo numero uno del mondo si è qualificato per gli ottavi di finale battendo per 6-1 6-3 6-1 il bosniaco Damir Dzumhur, che al primo turno aveva eliminato Paolo Lorenzi.

Prossimo avversario del mancino di Manacor l’argentino Diego Schwartzman, che ha avuto la meglio sull’ucraino Alexandr Dolgopolov, imponendosi per 6-7(1-7) 6-2 6-3 6-3.

Supera il turno anche Grigor Dimitrov: il bulgaro, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone, ha prevalso in quattro set sul 20enne russo Andrey Rublev per 6-3 4-6 6-4 6-4.

Ha impiegato quattro set per staccare il pass per gli ottavi anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta che ha sconfitto per 7-6(7-4) 4-6 7-5 7-5 il lussemburghese Gilles Muller.

Il colpo potentissimo di Rafa Nadal rischia di fare davvero male alla raccattapalle.