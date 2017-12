BENEVENTO – Buon primo tempo del Milan sul campo del Benevento, i rossoneri sono in vantaggio per 1-0 grazie alle rete di Bonaventura.

Il centrocampista del Milan ha sfruttato uno svarione clamoroso della difesa del Benevento, che non a caso è ultimo in classifica, e ha segnato di testa da due passi.

Abbiati parla di Gattuso

“Gattuso sa cos’è il Milan e conosce il DNA di questa società”. Il club manager del club, Christian Abbiati, scommette sul nuovo tecnico rossonero che, dice a Premium nel prepartita di Benevento, !in questi pochi giorni ha già fatto capire le sue idee che sono grinta e pedalare a mille all’ora: vuole riportare il DNA Milan e migliorare questa classifica”.

“Oggi – aggiunge l’ex portiere – dobbiamo assolutamente vincere per migliorare la classifica. Cosa non è andato con Montella? Quando non arrivano i risultato vengono a mancare le certezze e le sicurezze. La campagna acquisiti è stata importante e tutti i giocatori, che reputo molto validi, è impossibile che in questi mesi non sono stati capaci di mettere in campo il loro valore. E’ tutta una questione di risultati che non arrivano”.