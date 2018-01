ROMA – Bruno Giordano si riprende le prime pagine del web per una rete da fuoriclasse assoluto segnata nel corso del memorial Pasquetti, in onore del giornalista sportivo di Rai Tre che per molti anni ha seguito da vicino le sorti della Lazio.

Il filmato è stato pubblicato su Twitter da Marco Piccari che ha commentato: «Passano gli anni ma la classe è sempre cristallina. Occhio al 9, Bruno Giordano. Fenomeno»

Video.