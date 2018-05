ROMA – Guai a stuzzicare il leone che dorme. Dopo Juve-Napoli, considerata da tutti come una “finale scudetto”, Insigne [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] disse: “Sono abituati a perdere le finali…“.

Non avrebbe mai dovuto dirlo, da lì in avanti il Napoli ha iniziato a perdere punti e la Juventus si è presa il settimo scudetto consecutivo.

Dopo la conquista del tricolore, Chiellini ha voluto rispondergli per le rime: “Se c’è una cosa che ci ha dato motivazione sono tutti quelli che hanno festeggiato troppo presto, che hanno parlato a vanvera, che ci hanno mancato di rispetto. Quelli che hanno parlato di var,arbitri, finali perse. Per disputarle le finali bisogna arrivarci e non uscire ai sedicesimi e mollare tutte le competizioni. Tutte queste chiacchiere, per noi sono linfa vitale”

Video, Chiellini a Insigne: “Noi stiamo festeggiando, altri tornano tristi a casa…”