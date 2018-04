BRINDISI – Il telecronista di Rai Sport è stato “investito” da Marco Cardillo, giocatore di basket di Brindisi, durante il riscaldamento prima della partita contro Capo d’Orlando.

Capo d’Orlando vince di misura a Brindisi

Per un solo punto, all’ultimo minuto di gioco, Brindisi perde l’occasione di guadagnare matematicamente la salvezza e quindi la permanenza nella massima serie di basket: è Capo d’Orlando ad aggiudicarsi il match al PalaPentassuglia 74-75. Entrambe determinate le due squadre sin dall’inizio della partita. Capo d’Orlando dopo 5 minuti è avanti 8-13.

Il primo quarto finisce 13-18. Al 13′ il distacco è ancora immutato (15-20), poi Lydeka segna il 27-30. L’infortunio di Moore costringe coach Vitucci a mandare in campo Giuri che con un 3+5 garantisce il sorpasso a Brindisi. Si va all’intervallo lungo sul 35-34.

Al 25′ Brindisi è ancora avanti (49-43). Ma i siciliani reagiscono: il terzo periodo finisce con una distanza di soli 4 punti (59-55). La partita resta apertissima fino all’ultimo secondo.

A poco più di due dalla fine il punteggio è sul 72-69. Pochi giri di lancette dopo arriva il -1 firmato da Knox per Capo d’Orlando. Mesicek sbaglia due liberi, poi ancora Knox segna il canestro del sorpasso a 4 secondi dalla sirena, tempo che non basta ai padroni di casa per vincere la gara.

Il giornalista travolto dal cestista