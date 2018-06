MOSCA – Primo tempo ricco di emozioni tra Argentina e Islanda. La Nazionale allenata da Sampaoli è passata in vantaggio con una conclusione potente di Aguero propiziata da una conclusione errata di Rojo ma l’Islanda non si è data per vinta e ha pareggiato i conti con un gol simile di Finnbogason, lesto nel tap in a porta vuota [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui – Cronaca Oggi, App on Google Play ].

Argentina-Islanda | video gol Finnbogason

Argentina-Islanda | video gol Aguero

FORMAZIONI UFFICIALI

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Biglia, Mascherano; Di Maria, Messi, Meza; Aguero. Ct.: Sampaoli.

ISLANDA (4-4-1-1): Halidorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; Gudmundsson, Gunnarsson, Halfredsson, Bjarnason; G. Sigurdsson; Finnbogason. Ct.: Hallgrimsson

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Tv: diretta su Italia 1 e Italia 1HD

Argentina-Islanda, riflettori su Messi | foto Ansa