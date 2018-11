ISTANBUL (TURCHIA) – Olsen si conferma il miglior portiere di Svezia e tra i migliori in Europa. Nel corso della partita valida per la fase a gironi di Nations League, ha tirato fuori dal cilindro una parata tanto decisiva quanto miracolosa sul risultato di zero a zero.

Olsen è riuscito a togliere dalla porta un gol già fatto. L’attaccante turco si è presentato da solo davanti a lui e ha calciato a botta sicura ma un riflesso pazzesco del “gatto” svedese gli ha negato la gioia del gol.

Olsen che sta crescendo in maniera spaventosa sotto la guida tecnica di Savorani, preparatore dei portieri della Roma che ha già fatto le fortuna di Szczesny, ora titolare alla Juventus, e di Alisson Becker, titolare nel Liverpool e nella Nazionale Brasiliana. Robin Olsen apprende molto facilmente ed è sulle orme di questi due grandi portieri.

La parata miracolosa di Olsen nel corso della partita tra la Svezia e la Turchia

Il tabellino di Turchia – Svezia 0-1

TURCHIA (4-1-4-1): Bolat; Çelik, Aziz, Soyuncu, Ali Kaldirim (87′ Bayram); Yokuslu; Cengiz Ünder, Malli (83′ Özyakup) , Çalhanoglu, Tekdemir (72′ Kahveci); Cenk Tosun.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf (46′ Helander), Grandqvist, Olsson; Johansson, Ekdal (81′ Svensson), Larsson, Augustinsson; Berg, Claesson (90′ Kiese Thelin).

Reti: 71′ rig. Granqvist (S)

Ammonizioni: Ekdal, Granqvist (S); Calhanoglu (T).

Recupero: 0′ pt; 4′ st.

Stadio: Konya Buyuksehir Belediye Stadyumu.

