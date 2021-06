Vieira e Neville contro l’Italia: “Uscirà presto. Aspettiamo che affrontino squadre più forti”. L’Italia vince e convince ma i due ex calciatori Patrick Vieira e Gary Neville la snobbano: “L’Italia manca di intensità e ritmo”. L’ex giocatore di Inter e Juventus ha criticato duramente la Nazionale di Roberto Mancini, evidenziando il fatto che ha giocato due partite semplici come quelle contro la Turchia e la Svizzera, e che difficilmente riuscirà ad arrivare in fondo.

Le parole di Neville e Vieira contro l’Italia

Gary Neville, bandiera del Manchester United, ha rincarato la dose seguendo le parole di Vieira: “Non saranno all’altezza. Ci mettono passione ma voglio vederli quando affronteranno una squadra più forte”. Entrambi gli ex calciatori sono d’accordo su una cosa: “Gli uomini di Mancini non saranno all’altezza di Euro 2020”.

Queste sono le dichiarazioni dei due ex calciatori dopo la grande vittoria dell’Italia ai danni della Svizzera. Una vittoria nel segno della continuità di gioco, di ritmo e intensità, oltre che statistica per gli amanti dei numeri. Una vittoria che fa sperare e che deve farci sognare in grande al di là del peggior malaugurio.

Italia, contro chi giocherà agli ottavi?

Innanzitutto bisognerà capire se l’Italia passera come prima o come seconda nel proprio girone. L’ultima partita con il Galles (domenica alle 18) sarà quella decisiva. All’Italia per arrivare prima baserebbe anche un pareggio. Facciamo quindi le due ipotesi:

Italia prima nel girone A: va a giocare gli ottavi contro la seconda del girone C che è quello di Austria, Ucraina, Olanda e Macedonia del Nord. Probabilmente il girone sarà vinto dall’Olanda e l’Austria si giocerà il secondo posto con l’Ucraina.

