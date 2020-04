MILANO – Gli ex calciatori Bobo Vieri e Lele Adani si confermano i re delle dirette su Instagram.

Ieri notte, mentre parlavano del Napoli del secondo scudetto, si sono dedicati ad attività quantomeno insolite.

Adani si stava lavando i denti, con tanto di sputi nel bicchiere che aveva davanti, mentre Vieri si stava mangiando la macedonia.

Bobo ha spiegato il perché ai suoi fan:

Era una squadra straordinaria, non c’era solamente Maradona, quella era un squadra incredibile…”.

“Ho superato i cento chili, la situazione iniziava ad essere preoccupante e per questo motivo ho iniziato a mangiare pulito.

Infatti, con Maradona in campo, quel Napoli riuscì nell’impresa di vincere due scudetti ed una Coppa Uefa.

Pochi giorni fa, Vieri aveva parlato con preoccupazione della sua condizioni fisica:

“Sono arrivato a 106 kg, non va bene per niente perché il mio peso forma è 95…

Sarebbe fenomenale tornare a quel peso ma per farlo dovrò mettermi sotto…

Intendo che dovrò allenarmi duramente e allo stesso tempo dovrò seguire una dieta ferrea.

In questo periodo di quarantena non è semplice perché stiamo sempre in casa…”.