MILANO – Bobo Vieri e Nicola Ventola, ex calciatori dell’Inter, sono stati protagonisti di una diretta Instagram esilarante.

Durante questa loro chiacchierata si è parlato praticamente di tutto, dal gossip al calcio giocato.

Prima le bombe di gossip.

Prima Ventola ha parlato di Russell Crowe:

“L’ho conosciuto allo stadio Olimpico, in occasione della finale di Coppa Italia tra la Juventus e il Milan, lui si trovava a Roma per promuovere “Il Gladiatore in concerto”.

Ho avuto la possibilità di fare la sua conoscenza grazie ad Alessandro Del Piero che è un suo amico.

Ho promesso al Gladiatore di andarlo a trovare a Los Angeles, voglio farlo soprattutto per mio figlio che ama il cinema.

Faremo una bella gita di famiglia a Los Angeles, in California”.